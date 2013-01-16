Герман вслед за Яценюком отказалась от депутатских льгот

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Герман, она написала заявление об отказе от выплаты материальной помощи на оздоровление в размере двойной месячной зарплаты, от бесплатных путевок, от компенсации расходов на создание надлежащих жилищных условий.

А.Герман сегодня подала такое заявление председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку, объясняя свой поступок тем, что в то время, когда основной массе людей живется очень тяжело, пользоваться депутатскими льготами она не может, говорится в сообщении.