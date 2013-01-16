Герман вслед за Яценюком отказалась от депутатских льгот
14:57, 16 января 2013Политика
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Народный депутат от Партии регионов Анна Герман поддержала инициативу председателя фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка и подала письменное заявление на имя председателя Верховной Рады об отказе от всех депутатских льгот.
Герман объяснила свой поступок
Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Герман, она написала заявление об отказе от выплаты материальной помощи на оздоровление в размере двойной месячной зарплаты, от бесплатных путевок, от компенсации расходов на создание надлежащих жилищных условий.
А.Герман сегодня подала такое заявление председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку, объясняя свой поступок тем, что в то время, когда основной массе людей живется очень тяжело, пользоваться депутатскими льготами она не может, говорится в сообщении.
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