На ВНО-2013 не хватает 37 миллионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказала директор Украинского центра оценивания качества образования Ирина Зайцева.

«В бюджете сейчас заложено где-то 113 миллионов на проведение внешнего независимого оценивания. Нам нужна сумма не меньше 150 миллионов», - сказала она.

И.Зайцева отметила, что в Украине сохраняется практика «финансировать на уровне прошлого года», тогда как количество абитуриентов, которые проходят ВНО, каждый год меняется.

«Те средства, которые заложены в бюджет 2013 года, - их однозначно не хватит. Но это не значит, что сейчас мы ощущаем какие-то сложности, нет», - сообщила И.Зайцева и добавила, что с разработкой и печатанием тестов все нормально, потому что об этом они позаботились еще в прошлом году.

В то же время она напомнила, что в пунктах тестирования должны работать педагогические работники. «Когда мы будем набирать привлеченных в марте-апреле, заключать с ними соглашения, тогда возникнет вопрос относительно оплаты» - сказала И.Зайцева и напомнила, что в прошлом году они имели такую же проблему, и на оплату труда педагогов было выделено дополнительно более 19 млн грн.

Кроме того, И.Зайцева отметила, что зарплаты сотрудников УЦОКО и региональных центров не повышались с 2006 года.

Также, сообщила она, существует проблема с достройкой отдельного здания для УЦОКО, на которое все еще нужно 17,5 млн грн. Решение о строительстве было принято еще в 2007 году, отметила И.Зайцева, но в 2008 году строительство заморозили.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что для прохождения внешнего независимого оценивания в 2013 году зарегистрируется 311,5 тысяч человек.

В прошлом году в ВНО приняли участие почти 329 тысяч человек.