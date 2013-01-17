Депутат: проблему кнопкодавов можно решить за три секунды

Об этом в интервью радио “Свобода” заявил народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов.

“Намного легче было бы уменьшить время голосования с десяти секунд до трех. И все – нет никаких проблем, не нужно внедрять какие-то там дополнительные датчики, кнопки”, - сказал он. По словам В.Лукьянова, таким образом, у депутатов не было бы времени голосовать за кого-то другого.

Говоря об уголовной ответственности за неперсональное голосование, В.Лукьянов отметил, что в таком случае за блокирование трибуны, за препятствование работе других депутатов нужно вводить пожизненное заключение. “Но это больше шутка, чем я разделяю это предложение. Я считаю, что не уголовными угрозами мы должны друг друга принуждать, а нужно поощрять, находить общий язык”, - сказал народный депутат.

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Как сообщал УНИАН, народные депутаты Арсений Яценюк (фракция “Батькивщина”), Виталий Кличко (фракция “УДАР”) и Андрей Тягнибок (фракция “Свобода”) внесли на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины».

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за нарушение порядка голосования на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины, Верховной Рады Крыма и местных советов.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 351-1 «Нарушение порядка голосования на пленарном заседании Верховной Рады Украины», которой предусматривается, что голосование с помощью электронной системы народным депутатом Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины за другого народного депутата Украины, наказывается лишениям свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет.