НАТО и дальше будет возить свои грузы украинскими самолетами «Руслан»

Североатлантический альянс продлил до декабря 2014 года контракт с украинско-российской компанией "Руслан Интернешнл" на аренду транспортных самолетов Ан-124-100 - "Руслан", сообщил на пресс-конференции президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

Как передает корреспнондент УНИАН, по его словам, в рамках программы НАТО - SALIS собственники этих грузовых самолетов - госпредприятие «Антонов» и компания "Волга-Днепр" - предоставляют Альянсу два самолета на постоянной основе, а другие четыре машины поставляются в случае необходимости.

В перечне заказчиков программы аренды - SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) находятся, в частности, такие страны, как Греция, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция и Германия. Самолеты «Руслан» грузоподъемностью 150 тонн по контракту осуществляют перевозку грузов по всему миру.

Д.Кива также отметил, что условия контракта обязывают компанию "Антонов" выполнять свои обязательства по проекту совместно с российскими партнерами.

«На сегодняшний день в таких перевозках нет конкурентов «Руслану». Он очень нужен и важен для коммерческих перевозок, и мир востребовал эти самолеты», - сказал президент ГП «Антонов».

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

Транспортный самолет "Руслан" - крупнейший серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено. В 2011 года президент - генконструктор ГП «Антонов» Д. КИВА заявил, что серийное производство самолетов Ан-124 и Ан-70 можно начать в 2014 году.