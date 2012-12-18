НАТО довольно сотрудничеством с Украиной в 2012 году

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в миссии Украины при НАТО, об этом шла речь сегодня на заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, посвященном обсуждению результатов выполнения Украиной Годовой национальной программы сотрудничества Украина-НАТО на 2012 год.

В миссии отметили, что в своем выступлении ее руководитель, посол Игорь Долгов очертил основные итоги выполнения Украиной программы в 2012 году.

Он, в частности, отметил то, что руководство государства рассматривает Годовую национальную программу как действенный механизм в продолжении внутригосударственных реформ в оборонной, экономической, правовой и других сферах безопасности.

“Программа отвечает определенным Президентом Украины задачам по проведению широкомасштабных внутренних реформ, а также программным принципам деятельности Правительства Украины”, - говорится в сообщении Миссии Украины при ЕС.

В сообщении также отмечается, что представители стран Альянса дали в целом положительную оценку взаимовыгодному практическому сотрудничеству и политическому диалогу Украина-НАТО.

“Отдельно отмечался вклад Украины в операции по поддержанию мира и безопасности под руководством Альянса. Подчеркивается готовность и в дальнейшем оказывать содействие и поддержку в реформировании и развитии украинского государства, что является залогом стабильности и безопасности на евроатлантическом пространстве”, - отметили в Миссии.

Участники заседания во время обсуждения значительное внимание уделили председательству Украины в ОБСЕ, отмечая важность взаимодействия НАТО с этим форумом.