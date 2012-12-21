«Свобода» штурмует одесскую мэрию - уже снесли входные двери (фото)

Как сообщил УНИАН один из депутатов горсовета, участники штурма сломали входные двери в горсовет.

Также сейчас в здании, в частности, в сессионном зале ощущается запах слезоточивого газа. Двери сессионного зала заблокированы стулом изнутри.

Как заявил в ходе сессии мэр Одессы Алексей Костусев, в штурме участвуют около двухсот боевиков.

«Где наш «Беркут? Раз милиция нас не защищает, мы защитимся сами», - заявил А.Костусев.

Присутствующий на сессии народный депутат Игорь Марков призвал депутатов горсовета-спортсменов применить физическую силу к протестующим.

Также охрана здания мэрии пытается применять огнетушители и воду из гидрантов против участников штурма.

Как говорится в сообщении пресс-службы областной организации ВО «Свобода», акция протеста перед зданием мэрии организована против переименования одной из улиц города, которая сейчас носит имя Ивана и Юрия Лип.

Согласно сообщению, в акции протеста участвуют сторонники «Свободы», а также представители общественных организаций, недовольных действующей властью.

Как заявил УНИАН представитель одесской ВО «Свобода», слезоточивый газ применили не протестующие, а охрана мэрии. Он добавил, что в планы протестующих не входил силовой захват здания. По его словам, протестующие лишь хотели войти в здание чтобы выразить свой протест против смены названия улицы, поскольку, по их мнению, в городе есть более глобальные проблемы.

При этом, в данный момент вопросы повестки дня, которых насчитывается около 150, принимаются депутатами практически без обсуждения.