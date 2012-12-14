Хорошковский сказал Януковичу, что не может работать с Азаровым

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в пресс-службе В.Хорошковского.

«Сегодня, 14.12.12, Валерий Хорошковский был приглашен на встречу к Президенту Украины Виктору Януковичу относительно его дальнейшей работы в составе нового правительства. Хорошковский выразил Президенту Украины свою позицию относительно невозможности сотрудничества с действующим премьер-министром Украины Николаем Азаровым. По результатам обсуждения было принято решение об отставке Валерия Хорошковского с занимаемой должности, о чем впоследствии было сделано соответствующее заявление пресс-службы Валерия Хорошковского», - говорится в сообщении.