Хорошковский сказал Януковичу, что не может работать с Азаровым
18:32, 14 декабря 2012Политика
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Валерий Хорошковский сегодня во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем выразил свою позицию относительно невозможности сотрудничества с премьер-министром Николаем Азаровым.
Хорошковский был приглашен на встречу к Президенту
Об этом УНИАН сообщили УНИАН в пресс-службе В.Хорошковского.
«Сегодня, 14.12.12, Валерий Хорошковский был приглашен на встречу к Президенту Украины Виктору Януковичу относительно его дальнейшей работы в составе нового правительства. Хорошковский выразил Президенту Украины свою позицию относительно невозможности сотрудничества с действующим премьер-министром Украины Николаем Азаровым. По результатам обсуждения было принято решение об отставке Валерия Хорошковского с занимаемой должности, о чем впоследствии было сделано соответствующее заявление пресс-службы Валерия Хорошковского», - говорится в сообщении.
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