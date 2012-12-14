В Кабмине заявление Хорошковского расценили как игру на опережение

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кабмина, переданном агентству УНИАН.

Как отметили в правительстве, В.Хорошковскому не было необходимости повторно подавать в отставку, потому что фактически он уже находился в отставке в соответствии с указом Президента Украины от 3 декабря 2012 года № 673. В.Хорошковский исполнял обязанности на своей должности, как это предусмотрено статьей 17 Закона Украины «О Кабинете министров Украины».

«В.И.Хорошковский был информирован о том, что его кандидатура не предлагалась в новый состав правительства. Учитывая это, заявление об отставке следует рассматривать как юридическую некомпетентность и попытку объяснить свое непопадание в новый состав Кабинета министров Украины», - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 декабря, В.Хорошковский подал Президенту Украины заявление об отставке с должности первого вице-премьера в связи с несогласием с повторным назначением Николая Азарова на должность премьер-министра. В.Хорошковский считает данную кандидатуру «не способной проводить экономические реформы и защищать стратегический курс нашего государства на евроинтеграцию».