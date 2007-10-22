Гриценко полностью устраивает полигон на Тарханкуте

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО отмечает, что оборонное ведомство не инициировало переноса военного полигона «Чауда», который находится возле Феодосии, на мыс Тарханкут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

По словам министра, вопрос о перенесении полигона был затронут после предоставления в разработку шельфа Черного моря. «Я хочу сказать, что когда правительствами принималось решение о предоставлении в разработку шельфа Черноморского побережья, на каждом из этих этапов Генеральный штаб и Министерство обороны выражали свои предостережения, чтобы в эту зону не попал полигон, который мы сейчас используем», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он подчеркнул, что, несмотря на предостережения военных решение было принято, а затем стали искать разные варианты выхода из ситуации – или ограничить разработку этого шельфа до границ полигона, или найти другое место для него.

«Ни в коем случае это не было решения, которое исходило как инициатива Вооруженных Сил – нас полностью устраивает тот полигон, который есть», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, крымские экологи неоднократно выражали обеспокоенность инициативой властей создать на Тарханкуте ракетный полигон.

Так, по данным Крымской республиканской ассоциации «Экология и Мир», Рескомприроды рассматривает предложения крымских ученых отвести территорию Тарханкута под национальный природный парк с четким определением границ и установкой соответствующего охранительного режима, также в комитете есть «документы Минобороны с требованием разместить как раз посреди этой территории, на площади 480 га, полигон для проведения стрельб зенитными ракетными подразделениями, осуществления испытаний и боевых пусков ракет и реактивных снарядов». Ни о какой заповедности в таких условиях идти речь не может, убеждены экологи.

Депутаты Оленевского и Окуневского сельских советов автономии на своих внеочередных сессиях приняли решение не допустить создания военного полигона на Тарханкуте.

***Тарханкутский полуостров - западная граница Крыма, здесь находятся самые крайние его точки - мысы Кара-Мрун (Черный нос) и Тарханкут. Тарханкут - регион с мягким, своеобразным климатом, морскими и степными пространствами, уникальными песчаными пляжами и богатым историческим прошлым. В античные времена район был плотно заселен скифами и древними греками, поэтому здесь всегда работают археологические экспедиции, находками не обделены и подводные археологи. Особые климатические условия позволяют отдыхающим начинать здесь летний сезон во второй половине мая, а заканчивать - в октябре.