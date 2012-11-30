Тюремщики говорят, что Луценко согласился на дообследование в клинике

Как сообщает пресс-служба ГПтС, указанное дообследование планируется провести в ближайшее время в одной из клиник г. Чернигова.

ГПтС Украины напоминает, что ранее Ю.Луценко неоднократно отказывался от рекомендуемого врачами дообследования.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Ю.Луценко написал заявление на имя начальника Менской исправительной колонии № 91, в которой отметил, что в исправительном заведении его сознательно доводят до инвалидности.

Ю.Луценко отметил, что после проведения 8 ноября очередной медицинской комиссии он "так и не получил в течение 20 дней ни одной (!) таблетки из прописанных мне специалистами Минздрава медпрепаратов".

"Это свидетельствует о сознательном доведении меня до инвалидности, что является вопиющим нарушением морали и закона", - подчеркнул экс-министр.

9 ноября жена экс-министра Ирина Луценко заявила, что у ее мужа обнаружили сердечные заболевания, добавив, что врачи неоднократно подтверждали, что он болеет портальной гипертензией, циррозом печенки, варикозом вен пищевода, открытыми язвами желудка и гепатитом.