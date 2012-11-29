Луценко заявляет, что его хотят сделать инвалидом
11:08, 29 ноября 2012Политика
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Бывший министр внутренних дел Юрий Луценко во время судебного заседания передал заявление на имя начальника Менской исправительной колонии № 91.
Луценко написал начальнику колонии
Об этом сообщает сайт Народной самообороны.
В своем заявлении экс-министр заявляет протест "против блокирования оказания медицинской помощи".
"Так, после проведения 8.11.2012 года очередной медкомиссии я так и не получил в течение 20 дней ни одной (!) таблетки из прописанных мне специалистами Минздрава медпрепаратов", - написал Луценко.
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По его мнению, это свидетельствует о "сознательном доведении до инвалидности, что является вопиющим нарушением морали и закона".
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