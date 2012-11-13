Ляшко решил «отличиться» и вслед за Тимошенко тоже объявил голодовку

Скандально известный нардеп Украины Олег Ляшко написал на своей стене в Facebook, что решил поддержать осужденную Юлию Тимошенко и также объявил голодовку.

"Объявляю голодовку в знак солидарности с Юлией Тимошенко. Мы голодаем против признания сфальсифицированных выборов", - написал Ляшко.

Он также раскритиковал представителей оппозиции, которые приняли результаты голосования по некоторым округам.

"Так называемая оппозиция сдала ее, ведь они вопреки его воле и воле народа Украины признали срежиссированный властями сценарий: на отдельных округах "оппозиция" признала результат, который на самом деле был сфальсифицирован, на других — согласились на перевыборы, хотя есть победители: Корнацкий, Даценко, Булатецкий , Романюк, Левченко", — заявил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд народных депутатов встретились с Юлией Тимошенко и призвали ее прекратить голодовку. Тимошенко пообещала в ближайшее время принять решение по обращению Объединенной оппозиции и объявить его через своих адвокатов.