«Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» просят Тимошенко прекратить голодовку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», партии приняли совместное обращение к Ю.Тимошенко.

«Ваше мужество всегда служило и служит нам примером и вдохновляет нас в борьбе с режимом Януковича. Вы нужны Украине, собственной семье, всем нам. Ваша борьба да и само Ваше существование являются угрозой для власти, от которой она была бы рада избавиться самым худшим способом. Мы призываем Вас – не дайте им этого сделать с Вами, выйдите из голодовки, не идите на самую большую жертву. Уверены: к этой просьбе присоединятся миллионы и миллионы украинцев и других людей доброй воли», - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко, которая проходит курс лечения в центральной клинической больнице «Укрзализныци», в знак протеста против фальсификаций результатов выборов объявила бессрочную голодовку.

Сегодня, 12 ноября, защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что экс-премьер не собирается прекращать голодовку.