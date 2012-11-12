Власенко: Тимошенко потеряла вес и продолжает голодать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

«По состоянию на сегодняшний день, на час назад, у нее не было решения о прекращении голодовки», - сказал С.Власенко.

Он подчеркнул, что Ю.Тимошенко продолжает голодовку в знак протеста против фальсификаций во время выборов в Верховную Раду Украины уже 15-й день подряд.

С.Власенко оценил состояние здоровья Ю.Тимошенко как сложное: она обессилена, значительно потеряла в весе, практически не может самостоятельно передвигаться.

«Состояние здоровья Юлии Владимировны я бы оценил как сложное. Юлия Владимировна практически все время лежит. В комнате для встреч с защитниками стоит специальный ортопедический тапчан, и она на нем лежит. Она серьезно потеряла в весе. Я видел ее в последний раз в четверг. Даже по сравнению с четвергом она значительно похудела. Она обессилена», - сказал С.Власенко.

По его данным, Ю.Тимошенко не принимает никаких лекарственных препаратов и медицинских процедур. «Лечение прекращено», - подчеркнул защитник.

Как сказал С.Власенко, у него нет информации, когда прибудут в Харьков врачи из берлинской клиники «Шарите».

С.Власенко также сказал, что Ю.Тимошенко остается стойкой и морально готова продолжать голодовку. «Моральный дух абсолютно не сокрушим. Я убежден, что они бы хотели, чтобы она сломалась, но поверьте, не дождутся», - подчеркнул С.Власенко.