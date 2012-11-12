В Харькове вышел на связь пропавший оппозиционер

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил доверенное лицо А.Ильгова на выборах Анатолий Ряснянский.

«Вышел на связь. Все в порядке», - сказал А.Ряснянский.

По его словам, все это время А.Ильгов находился на территории Харьковской области.

А.Ряснянский подчеркнул, что все подробности своего исчезновения А.Ильгов расскажет лично на пресс-конференции, которая состоится завтра в Харькове.

«У него есть интересная пресс-конференция. Она состоится завтра. Не исключаю, что это будет одним из основных информационных поводов в области за последнее время», - сказал А.Ряснянский.

Как сообщал УНИАН, об исчезновении А.Ильгова сообщила в милицию его жена. По ее данным, А.Ильгов ушел из дома 4 ноября 2012 года около первого часа ночи и исчез без вести.

А.Ильгов был кандидатом в народные депутаты Украины по 176-му избирательному округу (Чугуевский район, Харьковская область). 15 октября на съезде Объединенной оппозиции «Батькивщина» он был снят из кандидатов в интересах представителя партии «УДАР». В этом округе победу на выборах одержал кандидат от Партии регионов Дмитрий Шенцев, на втором месте – самовыдвиженец Степан Гавриш.