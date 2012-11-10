«Батькивщина» заявляет об исчезновении своего экс-кандидата в Харькове

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Наталия Захарова, об исчезновении А.Ильгова в милицию заявила его жена.

Согласно информации жены, А.Ильгов ушел из дома 4 ноября 2012 года около часа ночи и до сих пор не вернулся.

А.Ильгов объявлен в розыск, и милиция проводит соответствующие мероприятия в связи с его исчезновением, сообщила Н.Захарова.

А.Ильгов был кандидатом в народные депутаты Украины по 176-у округу (Чугуевский район, Харьковская область). 15 октября на съезде Объединенной оппозиции «Батькивщина» его кандидатура была снята в пользу представителя партии «УДАР». В этом округе победу на выборах получил кандидат от Партии регионов Дмитрий Шенцев, на втором месте – самовыдвиженец Степан Гавриш.

Как пишет харьковское информагентство Status quo, жена А.Ильгова Екатерина обратилась в милицию на 4-й день после того, как ее муж ушел из дома. Жена подозревает, что причиной исчезновения мужчины является его политическая и общественная деятельность, однако о возможных угрозах ему она ничего не знает.