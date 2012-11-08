Муж Тимошенко призывает мир не признавать выборы в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», об этом говорится в обращении А.Тимошенко к международным организациям украинцев в мире, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы и национальным парламентам стран ЕС.

В своем обращении А.Тимошенко просит соответствующие организации помочь Украине в борьбе за демократию и европейский выбор, соблюдение прав человека, проведение новых честных и демократических выборов с участием Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

«Эти выборы нельзя считать честными и демократическими. Мы просим мир определиться по этому поводу» - отметил А.Тимошенко и высказал убеждение, что выборы нельзя признавать, потому это «сплошная фальсификация, подкуп и запугивание».

Кроме того, А.Тимошенко попросил мир «не поддерживать диктатора Януковича, не делать вид, что он проводит реформы, а помочь нам открыть публичные международные антикоррупционные транснациональные расследования откровенной теневой финансовой деятельности семьи Януковича и его окружения».

Вместе с тем А.Тимошенко напомнил, что прошло уже одиннадцать дней с начала голодовки Ю.Тимошенко в знак протеста против тотальных фальсификаций избирательного процесса в Украине. По убеждению А.Тимошенко, в демократических странах это уже должно стать действенным сигналом до принятия мер для устранения системных недостатков, допущенных в ходе выборов.

«Последние события в Украине ярко подтверждают факт, что период демократического развития государства, начатый после победы Помаранчевой революции, закончился. В настоящее время продолжаются политические репрессии со стороны нынешней власти. Количество политических узников в Украине растет с каждым днем. Скоро к ним присоединятся те, кто выступает против фальсификаций выборов» - считает А.Тимошенко.