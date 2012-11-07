Тимошенко призвала соратников не допустить перевыборов

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призывает оппозиционеров не допустить проведения перевыборов в конфликтных одномандатных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Тимошенко попросила своих соратников в заявлении, которое на брифинге перед ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове зачитал адвокат экс-премьера Александр Плахотнюк.

«Не допустите перевыборов на округах, где Янукович путем фальсификаций, подкупа и силового давления хочет перечеркнуть и присвоить выбор людей. Согласиться на перевыборы в таких обстоятельствах - значит легитимизировать фальсификации, подвести тех граждан, которые ведут бескомпромиссную борьбу за каждый участок», - говорится в заявлении Ю.Тимошенко.

Она призвала провести пересчет результатов выборов в противоречивых округах по протоколам, которые уже имеют члены окружных избирательных комиссий этих округов.

«У оппозиции есть протоколы с оригинальными подписями и печатями, где зафиксированы подлинные результаты. Я прошу оппозицию требовать подсчета по этим протоколам и не давать второго шанса коррупционерам и фальсификаторам глумиться над выбором людей. Люди уже сделали свой выбор в округах. Хватит экспериментировать!», - подчеркнула экс-премьер в своем обращении.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября ЦИК приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты выборов в одномандатных избирательных округах №94, 132, 194, 197, 223.

6 ноября Верховная Рада приняла постановление, в котором рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.

В свою очередь Объединенная оппозиция «Батькивщина», ВО «Свобода» и партия «УДАР Виталия Кличко» требовали от ЦИК пересчитать все голоса избирателей не только в пяти вышеупомянутых округах, а в 13. Оппозиционеры не согласны с решением о проведении перевыборов.