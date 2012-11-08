Журналистов не пускают на суд по округу Засухи
10:16, 08 ноября 2012Политика
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Корреспондентов ни одного из информационных агентств и ряда печатных СМИ не пустили на заседание Киевского окружного административного суда, который рассматривает иск "Батькивщины" к окружной избирательной комиссии № 94.
Рассматривается иск «Батькивщины» относительно отмены результатов выборов на 27 участках ОИК №94
Как передает корреспондент УНИАН, в зал заседаний распорядители пропустили только видеокамеры и видеооператоров, а также некоторых тележурналистов.
В тоже время представителям информагентств и ряда печатных СМИ было отказано под предлогом того, что зал заседаний очень маленький.
Заседание началось. Рассматривается иск «Батькивщины» относительно отмены результатов выборов на 27 участках ОИК №94. В заседании суда принимает участие председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк.
Как известно, окружная избирательная комиссия № 94 установила, что в этом округе на парламентских выборах победила кандидат от Партии регионов Татьяна Засуха.
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