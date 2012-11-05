Кандидат от оппозиции обжалует признание окружкомом № 94 победы Засухи

Об этом он рассказал "Украинской правде".

"Мы уже подали жалобу", – отметил В.Романюк.

"Мы обжалуем то, что произошло в воскресенье, потому что в Обухове выборов не было. Они просто нарисовали протокол под конкретного человека. Ей захотелось быть депутатом - ей и нарисовали протокол", - сказал В.Романюк.

"Сначала это будет жалоба в ЦИК", – добавил он.

В то же время член ОИК №94 от партии «Батькивщина» Алексей Боровый отметил: "ЦИК должен занять объективную позицию, потому что есть видео, есть записи того, как это происходило".

"Также это будет обжаловаться и в судах определенных инстанций", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября ОИК №94 в Киевской области объявила победителем кандидата от Партии регионов Т.Засуху.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Объединенной оппозиции «Батькивщина», «окружная избирательная комиссия № 94 в нарушение всех процедур, без обсуждения и даже голосования в воскресенье утром составила итоговый протокол, в который вписала победу Т.Засухи, хотя в этом округе с отрывом почти в 10 тысяч голосов победил представитель «Батькивщины» Виктор Романюк».

В оппозиции также отметили, что «члены комиссии без проведения рассмотрения, без принятия жалоб, без голосования признали недействительным голосование на 27 участках округа, таким образом просто отменив волеизъявление около 30 тысяч жителей области».

В пресс-службе сообщили, что противостояние продолжалось в ОИК №94 всю ночь, сдержать незаконные действия членов комиссии пытались представители общества и народные депутаты от оппозиции.

«В ОИК пришла сама Засуха, которая указывала членам комиссии, что им делать. ОИК так и не смогла принять в надлежащем порядке решение и без голосования составила протокол, в который вписала победителем Засуху», - сообщили в Объединенной оппозиции и заявили: «То, которое случилось в 94-м округе и происходит по всем округам, где побеждает оппозиция, - это не выборы - это назначение кандидатов от власти себя народными депутатами. У 30 тысяч украинцев просто украли право голоса, который они отдали не только за кандидата по мажоритарному округу, но и за партии. Все, причастные к этой афере, обязательно понесут ответственность».