Губернатор Житомирской области подал в отставку
09:29, 17 октября 2007Политика
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Заявление уже у Ющенко
Губернатор Житомирской обл. Юрий Павленко написал заявление об уходе с должности в связи с будущей деятельностью в парламенте. Об этом он сообщил РБК-Украина. Он напомнил, что законодательство запрещает совмещение должностей депутата и председателя облгосадминистрации.
По словам Ю.Павленко, заявление он передал Президенту Украины вчера, и оно будет рассмотрено после опубликования результатов досрочных парламентских выборов.
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