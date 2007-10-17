Губернатор Житомирской области подал в отставку

Губернатор Житомирской обл. Юрий Павленко написал заявление об уходе с должности в связи с будущей деятельностью в парламенте. Об этом он сообщил РБК-Украина. Он напомнил, что законодательство запрещает совмещение должностей депутата и председателя облгосадминистрации.

По словам Ю.Павленко, заявление он передал Президенту Украины вчера, и оно будет рассмотрено после опубликования результатов досрочных парламентских выборов.