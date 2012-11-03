ЦИК снова изменила состав окружкома Ляпиной-Супруненко

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК на основании соответствующих представлений политических сил.

В частности, члена комиссии Владимира Сушовского от Украинской народной партии заменили на Игоря Швайко, Елену Боднар от Либеральной партии – на Григория Станового, Ольгу Муринскую от "Русского единства" - на Сергея Дроздова.

Накануне ЦИК приняла протокол ОВК № 216 о результатах голосования на выборах народных депутатов. Однако сегодня куратор этого округа, заместитель председателя ЦИК Андрей Магера предложил отправить протокол на уточнение.

При этом, по его словам, уточнения не будут касаться так называемой "голосовой части".

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Центральная избирательная комиссия уже вносила изменения в состав ОВК №216.

В частности, в окружной избирательной комиссии № 216 были изменены три члена комиссии, в том числе и секретарь. В этом округе основная борьба происходила между кандидатом от "Батькивщины" Ксенией Ляпиной и самовыдвиженцем Александром Супруненко. Разрыв в поддержке этих кандидатов, согласно данным ЦИК, составляет 1436 голосов в пользу К.Ляпиной.