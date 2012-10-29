Нардеп-регионал поведал, куда денут веб-камеры с избирательных участков
21:21, 29 октября 2012Политика
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Зампредседателя фракции ПР в Верховной Раде Анатолий Кинах в эфире радио Эра-FM рассказал, что веб-камеры с избирательных участков использоваться для компьютеризации, в частности, учебных заведений в сельской местности.
Кинах говорит, что камеры послужат образованию
"Впервые в истории украинских выборов были задействованы веб-камеры, чтобы в режиме прямой трансляции иметь возможность оценивать ситуацию на избирательных участках. Когда этот проект был реализован, мы исходили из того, чтобы все эти технические средства работали и после выборов. То есть все то, что было расположено особенно на избирательных участках в сельской местности - это будет основа для компьютеризации образования ", - сообщил Кинах.
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