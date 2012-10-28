Дочь Тимошенко голосовала в черной футболке с надписью «Юле - волю!» (фото)

Дочь Тимошенко была одета в черную футболку с надписью «Юлі – волю!».

«Я голосую за свободу Юлии Тимошенко, всех политзаключенных, за справедливость, чтобы не проснуться завтра за колючей проволокой», - заявила Е.Тимошенко журналистам после голосования.

Она передала просьбу своей матери «прийти на выборы и не дать шанс диктатуре победить».

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, будет ли голосовать сегодня ее отец Александр, она ответила, что А.Тимошенко получил политическое убежище в Чехии, «я не думаю, что у тех, кто получил политическое убежище, есть возможность принимать участие в выборах».

Е.Тимошенко также сообщила, что не может позвонить по телефону своей матери Ю.Тимошенко, поскольку у Ю.Тимошенко нет доступа к телефонной связи, а также к другому виду связи. По ее словам, это незаконно, поскольку другие заключенные имеют такую возможность в Украине.

Она также выразила сожаление по поводу того, что она сегодня в Днепропетровске голосует одна, ведь на предыдущих выборах она приезжала в Днепропетровск вместе с матерью Ю.Тимошенко и отцом А.Тимошенко.

«К сожалению, мои родители были лишены возможности нынешним режимом принимать участие в предвыборной кампании», - отметила Е.Тимошенко.