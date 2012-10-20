Дочку Тимошенко наградили медалью (фото)

Награду вручил председатель и учредитель форума Жан-Поль Картерон в Женеве (Швейцария), сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

«Ваша мама в тюрьме. Сейчас вы боретесь со злом, весь груз лежит на ваших плечах. Пока ваша мама не с вами, пока она в тюрьме, наш форум поможет вам, и мы будем с вами. Когда Юлия Тимошенко, которая сейчас страдает, выйдет из этого ада в ореоле утреннего света – Украина будет интегрирована в глобальный демократический мир», - сказал Ж.-П.Картерон, награждая Е.Тимошенко.

В свою очередь Е.Тимошенко поблагодарила за награду. «Я, моя мама, все люди, которые страдают от несправедливости и унижения их прав, сегодня почувствовали вашу солидарность. Возвращаясь в Украину, я чувствую силу и мужество", - подчеркнула она.

"Моя мама жертвует собой и живет борьбой за Украину. Ей нельзя сдаваться. Я очень горжусь ее борьбой за демократию. Я борюсь за нее не только потому, что я ее дочь. Я борюсь за нее как украинка, которая знает, что когда она будет на свободе, у Украины появится шанс, шанс на демократическое будущее", - заявила Е.Тимошенко.

Как сообщалось, 19 октября Е.Тимошенко и заместитель председателя партии «Батькивщина» Григорий Немыря принимали участие в Форуме Crans Montana в Женеве.

Crans Montana Forum основанный в 1986 году, тесно сотрудничает с ООН, ЮНЕСКО, ЕС и другими институтами для обеспечения стабильности, безопасности и уважения к правам человека в мире.

В 2005 году Ю.Тимошенко получила награду Crans Montana Forum «За борьбу за демократические ценности».