В России не понимают, почему Нобеля дали «конторе», а не человеку

Как сообщает Радио «Свобода», председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила о «вырождении идеи» премии.

Правозащитник Лев Пономарев считает, что «Нобелевская премия должна присуждаться людям, которые рискуют жизням в реальной борьбе за мир, а не конторам».

Между тем, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, выступая сегодня в Брюсселе, заявил, что присуждение Нобелевской премии мира является «большой честью для ЕС». «Это оправданное признание уникального проекта, который работает на благо своих граждан, а также на благо мира» – сказал он.

В то же время президент Европейского Совета Херман Ван Ромпей заявил, что присуждение ЕС Нобелевской премии мира засвидетельствовало роль объединения «как самого большего миротворца в истории».

Президент Европарламента Мартин Шульц отметил, что «от Балкан до Кавказа ЕС служит маяком демократии и примирения».

Как сообщал УНИАН, сегодня Нобелевская премия мира за 2012 год была присуждена Евросоюзу.

Как заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, который с 2009 года является также председателем Норвежского Нобелевского комитета, основанием для присуждения Нобелевской премии мира стал тот факт, что на протяжении 60 лет, прошедших со времени заключения Парижского договора, Евросоюз действовал в интересах демократии и защиты прав человека в Европе.