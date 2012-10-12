Карпачева рассказала Генсеку СЕ, что Украина нуждается в поддержке Совета Европы

В начале разговора Т.Ягланд отметил, что ему интересно услышать объективную позицию и обменяться мнениями с человеком, за плечами которого есть плодотворный опыт работы на должности Омбудсмана и много взглядов которой он разделяет.

В ходе встречи Генеральный секретарь Совета Европы отметил, что с правительством Украины в рамках программы реформ существует плотное сотрудничество. Однако в Украине сегодня, к сожалению, нет независимых институций и реального распределения власти.

В ходе встречи собеседники обсудили ряд проблемных вопросов, в частности отсутствия независимой судебной системы и доступа к справедливому правосудию в понимании статьи 6 Европейськой конвенции по правам человека. Отмечалось, что невыполнение в Украине решений судов, как национальных (33%), так и Европейского суда по правам человека (более 90% не выполнены в полном объеме) остается среди острых системных проблем, преодолению которых должны способствовать два пилотных решения Европейского суда по правам человека: "Иванов против Украины" и "Харченко против Украины".

"Моя позиция относительно системных проблем в судебной и правоохранительной системе неоднократно доводилась до президента Украины и поддерживалась им, а президент в свою очередь давал соответствующие поручения. Однако система упорно оказывает сопротивление любым изменениям", - отметила Нина Карпачева.

Также она выразила обеспокоенность тем, что продолжается злоупотребление правом на арест и избыточное содержание человека под стражей. "Эта проблема приводит к переполненности ИТТ, СИЗО и учреждений исполнения наказаний. Это стало одной из причин недавнего убийства заключенного в Киевском СИЗО, где переполненность в камерах достигла критической границы", - подчеркнула она.



Собеседники отметили также, что в последнее время проявилась опасная тенденция по криминализации ряда действий и правонарушений, противоречит логике провозглашенного курса на гуманизации уголовного законодательства в Украине, в частности Турбьерн Ягланд поддержал позицию Нины Карпачевой о недопустимости возвращения к криминализации клеветы. Как отметила Нина Карпачева, еще в 2001 году ПАСЕ приняла резолюцию 1239 (2001) "Свобода выражения взглядов и функционирования парламентской демократии в Украине", где был поднят вопрос о декриминализации клеветы. Украина еще тогда внесла соответствующие изменения в свое законодательство.

Речь шла также о вопросах свободы СМИ, в частности Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность тем, что олигархи, которые владеют СМИ, находятся во властных структурах и это влияет на независимость СМИ.

Особо подчеркивалась роли СМИ и гражданского общества в предупреждении свертыванию демократических сдвигов в Украине, в том числе при проведении выборов в Верховную Раду Украины.

В конце встречи Нина Карпачева поблагодарила Генерального секретаря за поддержку Украины со стороны Совета Европы и за готовность продолжать сотрудничество в области прав человека. "Мы рассчитываем на Вашу поддержку, ведь ряд системных проблем невозможно преодолеть наедине", - отметила Нина Карпачева.