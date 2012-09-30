К Тимошенко «в порядке исключения» пустят Яценюка, Немырю и Турчинова

Как сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины (ДПтС), соответствующее решение приняло руководство Качановской колонии. Свидание будет продолжаться до полутора часа.

В ведомстве объяснили, что, «учитывая грубое нарушение заключенной Ю.Тимошенко правил и режимного распорядка заключенного лица, игнорирование законных требований пенитенциарной службы, а также с учетом того, что осужденная давно исчерпала лимит предусмотренных криминально-исполнительным кодексом краткосрочных свиданий, продолжительность встречи с вышеупомянутыми лицами ограничена, и будет продолжаться не больше полутора часа».

В сообщении напоминается, что за все время пребывания Ю.Тимошенко в Центральной клинической больнице «Укрзализныця» ей было предоставлено свыше 180 разрешений на проведение встреч с разными лицами, за исключением защитников и медиков, а именно: с представителями Европейского парламента, международного сообщества, политическими деятелями и отдельными гражданами.

«Кроме того, информируем, что с 1 августа по 29 сентября заключенная Ю.Тимошенко провела 37 свиданий со своими защитниками (из них - 14 встреч с адвокатом Сергеем Власенко), 6 встреч с немецкими врачами, и три встречи с другими лицами, а именно с экс-президентом Европарламента Петом Коксом, советником Президента Республики Польша Тадэушом Мазовецким и бывшим послом ЕС в Украине Ж.М.Пинту Тейшерой», - отмечается в сообщении.

ДПтС также напоминает, что предоставление свиданий с осужденными, которые проходят курс лечения в стационарных условиях, на период лечения приостанавливается. Неограниченное право на общение с осужденными имеют лишь адвокаты и медицинский персонал.

В соответствии с рекомендациями немецких врачей клиники "Шарите", значительное количество встреч негативно влияет на процесс реабилитации Ю.Тимошенко, в связи с чем врачи рекомендовали максимально ограничить количество встреч на время пребывания осужденной в стационарном заведении и сосредоточиться именно на реабилитации.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября руководство Качановской колонии отказало Ю.Тимошенко во встрече с А.Яценюком, А.Турчиновым и Г.Немырей.

В Государственной пенитенциарной службе указали, что, в соответствии с рекомендациями немецких врачей клиники "Шарите", значительное количество встреч негативно влияет на процесс реабилитации Ю.Тимошенко, в связи с чем врачи рекомендовали максимально ограничить количество встреч на время пребывания осужденной в стационарном учреждении и сосредоточиться именно на реабилитационном процессе.

Защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко заявил, что экс-премьер в знак протеста против недопуска к ней соратников легла на пол перед своей палатой.