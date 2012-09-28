Тюремщики не пустили к Тимошенко Яценюка, Турчинова и Немырю

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, по данным ГПтС, Ю.Тимошенко обратилась к руководству Качановской исправительной колонии Харьковской области (№54) с просьбой о предоставлении ей 28 сентября свидания с А.Яценюком, А.Турчиновым и Г.Немырей. Вместе с тем, в пенитенциарной службе отметили, что «сами указанные граждане с просьбой о свидании с Ю.Тимошенко к руководству учреждения не обращались».

Разрешение на такое свидание руководством учреждения предоставлено не было, о чем была информирована сама Ю.Тимошенко с разъяснением причин и ссылкой на нормативную базу, сообщили в ГПтС.

В частности, как отметили в пенитенциарной службе, на основании действующей нормативно-правовой базы, предоставление свиданий с осужденными, которые проходят курс лечения в стационарных условиях, на период лечения приостанавливается. Право на общение с осужденными имеют лишь адвокаты и медицинский персонал, добавили в пресс-службе.

Также в ГПтС указывают, что в соответствии с рекомендациями немецких врачей клиники "Шарите", значительное количество встреч негативно влияет на процесс реабилитации Ю.Тимошенко, в связи с чем врачи рекомендовали максимально ограничить количество встреч на время пребывания осужденной в стационарном заведении, и сосредоточиться именно на реабилитационном процессе.

На данное время, как отмечается в сообщении, для получения медицинской и правовой помощи администрацией Качановской колонии обеспечивается право Ю.Тимошенко на свидание ее с защитниками и врачами без ограничений.

Одновременно ГПтС Украины напоминает, что во время пребывания Ю.Тимошенко в Центральной клинической больнице "Укрзализныци" ей более 180 раз предоставлялись встречи с представителями Европейского парламента, дипломатических миссий, международных и зарубежных организационно-правовых институтов, политическими деятелями и отдельными гражданами.