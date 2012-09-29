Тюремщики: Тимошенко пыталась каблуками повредить дверь (видео)

На сайте Государственной пенитенциарной службы Украины появилось видео с Тимошенко, где она требует встречи с соратниками.

В информации, которая его сопровождает, ДПтС заявляет о том, что "28 сентября осужденная Тимошенко, которая уже 5 месяцев проходит реабилитационный курс в условиях стационара ЦКБ № 5, нарушая режим, общественный порядок, игнорируя просьбы медицинских работников о ненарушении спокойствия в медицинском учреждении, игнорируя любые замечания и просьбы сотрудников Качановской колонии, пыталась повредить дверь в отделении больницы своими каблуками ".

Тюремщики утверждают, что Тимошенко устраивала провокации, угрожала не покидать коридорного помещения отделения, угрожала «не давать никому покоя» и отказывалась вернуться в свою палату.

Как сообщал УНИАН, Тимошенко распространила свое видеообращение, в котором призвала украинцев сбросить на выборах "мафию, которая правит в Украине и игнорирует права людей".

