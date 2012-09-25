ЦИК: США не могут повлиять на участие Тимошенко и Луценко в выборах

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение М.Охендовский высказал в интервью "5 каналу", отвечая на вопрос о возможности регистрации кандидатами в народные депутаты экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко в связи с резолюцией Сената США.

"Сроки, установленные в законом Украины о выборах народных депутатов, с регистрации кандидатов являются пресекательными и никаких оснований сегодня зарегистрировать любое лицо, не имеет никакого значения, какая фамилия у этого лица, кандидатом в народные депутаты в Центральной избирательной комиссии нет. Следовательно, могу дать стопроцентную гарантию, что ни нового кандидата в народные депутаты не появится. Это было бы абсолютно незаконно и это было бы абсолютным произволом Центральной избирательной комиссии", - сказал М.Охендовский.

Одновременно член ЦИК отказался комментировать возможные последствия резолюции, принятой Сенатом США относительно Украины. "Я абсолютно не хочу и не буду комментировать любые решения политического характера - и те, которые принимаются в Украине, и те, которые принимаются за пределами нашего государства. Они не могут априори иметь никакого влияния на ход избирательного процесса в нашем государстве", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Сенат США одобрил резолюцию по Украине. Сенат обратился к правительству США с требованием ввести персональные санкции к людям, причастных к политическим репрессиям в Украине, а также призвал правительство Украины освободить Ю.Тимошенко и Ю.Луценко и восстановить их политические и гражданские права.

Съезд партии "Батькивщина" 30 июля утвердил свой партийный список на выборах в Верховную Раду Украины, который возглавила Ю.Тимошенко, а Ю.Луценко занимал в нем пятое место.

В тоже время 8 августа ЦИК отказался зарегистрировать Ю.Тимошенко и Ю.Луценко кандидатами в народные депутаты, поскольку на тот момент они были осужденными, а судимость не была снята в установленном законом порядке.