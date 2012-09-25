МИД: Резолюция Сената США по Украине не отображает позицию всех его членов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«У нас есть сомнение в том, что это мнение действительно всего Сената. В ситуации, когда текст резолюции не проходил никакого обсуждения на соответствующем Комитете по международным делам, был принят в пакете с 11 другими документами абсолютно по другим вопросам, то есть большинство членов Сената, насколько мы знаем, в принципе не ознакомлены даже с текстом этого документа», - сказал О.Волошин.

В то же время он отметил, что МИД не ставит под сомнение легитимность этого документа с точки зрения американского законодательства.

«Их законодательство действительно позволяет принять соответствующий документ по такой специфической процедуре. Я убежден, что если бы данный документ проходил другую процедуру рассмотрения, то там бы не появилось в постановочной части такое странное требование – обеспечить лечение Тимошенко, хотя она уже полгода находится на лечении», - сказал О.Волошин.

«Мы исходим из того, что нам тяжело комментировать документ, который является результатом лоббирования интересов оппозиции отдельными американскими сенаторами, очевидно, лояльными к просьбам этой оппозиции», - добавил он.

Отвечая на вопрос относительно возможного применения санкций к украинским должностным лицам, причастным к заключению экс-премьера Юлии Тимошенко, О.Волошин ответил: «От того, как документ был принят, до реального введения каких-то ограничений на выдачу виз настолько колоссальное расстояние, что давайте поживем, подождем».

Как сообщалось, 22 сентября Сенат США одобрил резолюцию относительно Украины. Сенат обратился к правительству США с требованием ввести персональные санкции к людям, причастным к политическим репрессиям в Украине.

После этого в МИД Украины заявили, что не считают целесообразным комментировать документ.