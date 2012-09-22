БЮТ заявляет, что Сенат США сегодня принял резолюцию по Украине

"Только получил информацию, что Сенат США одобрил резолюцию по Украине. Я о ней говорил в эфире Голоса Америки в среду. Борьба между авторами и оппонентами была серьезная. ПР и Янукович отправили в США целую группу для блокирования принятия. Тем не менее Сенат принял текст без изменений", - написал депутат в своем Facebook.

"Решение принято, а это значит, что Сенат США ... высказался против сворачивания демократии и установления диктатуры в Украине. Отдельно Сенат обратился к Правительству США ввести персональные санкции к людям, причастным к осуществлению политических репрессий в Украине", - добавил Семерак.

Такую же информацию на своей странице в соцсети сообщил и защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко.

"Я только что получил сообщение о том, что Резолюция по "делу Юлии Тимошенко" проголосована в Сенате едингласно! Что теперь будет говорить Грищенко! А они надеялись, что это будет длиться годами!", - цитирует депутата gazeta.ua.