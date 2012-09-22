БЮТ заявляет, что Сенат США сегодня принял резолюцию по Украине
Бютовец Остап Семерак заявил, что Сенат США принял резолюцию по Украине, которую недавно одобрил комитет сената по иностранным делам.
"Только получил информацию, что Сенат США одобрил резолюцию по Украине. Я о ней говорил в эфире Голоса Америки в среду. Борьба между авторами и оппонентами была серьезная. ПР и Янукович отправили в США целую группу для блокирования принятия. Тем не менее Сенат принял текст без изменений", - написал депутат в своем Facebook.
"Решение принято, а это значит, что Сенат США ... высказался против сворачивания демократии и установления диктатуры в Украине. Отдельно Сенат обратился к Правительству США ввести персональные санкции к людям, причастным к осуществлению политических репрессий в Украине", - добавил Семерак.
Такую же информацию на своей странице в соцсети сообщил и защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко.
"Я только что получил сообщение о том, что Резолюция по "делу Юлии Тимошенко" проголосована в Сенате едингласно! Что теперь будет говорить Грищенко! А они надеялись, что это будет длиться годами!", - цитирует депутата gazeta.ua.