Фюле, Бильдт и Брок сказали Януковичу, при каких условиях признают новую Раду

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле, министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт и председатель Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента Эльмар Брок заявили Президенту Украины Виктору Януковичу, что легитимность будущей Верховной Рады будет зависеть от хода выборов.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-офисе Еврокомиссара, об этом говорится в совместном заявлении представителей ЕС по итогам их встречи с В.Януковичем сегодня в Ялте.

«Легитимность будущего парламента будет зависеть от проведения выборов, которые должны быть свободными и честными в соответствии с высшими международными стандартами. В этом контексте мы подчеркиваем важность свободы средств массовой информации», - говорится в заявлении.

В ходе встречи представители Европейского Союза также подчеркнули, что не должно быть места для паузы в отношениях Украина-ЕС, а также места для компромисса в вопросе ценностей.

Кроме того, представители Евросоюза заявили о необходимости разрешения вопроса выборочного правосудия для продвижения на новый уровень отношений, предусмотренный Соглашением об ассоциации.

«Мы выражаем сожаление, что последствия нынешней ситуации не позволят двум возможным лидерам оппозиции принимать участие в парламентских выборах в результате судебных процессов, которые не отвечали международным стандартам честности, прозрачности и независимости юридического процесса», - говорится в заявлении.