Бильдт, Фюле и Брок провели переговоры с Януковичем

Об этом К.Бильдт написал в своем Twitter.

“Продолжались переговоры с Президентом Украины В.Януковичем вместе с комиссаром ЕС Ш.Фюле и членом Европарламента Э.Броком. Совместное заявление от нас троих будет в ближайшее время”, - написал К.Бильдт.

Как известно, в Ялте проходит форум “Ялтинская европейская стратегия”, который собрал высокопоставленных должностных лиц из Украины и Европейского Союза.