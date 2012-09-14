Бильдт, Фюле и Брок провели переговоры с Януковичем
13:05, 14 сентября 2012Политика
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле и президент Комитета иностранных дел Европарламента Эльмар Брок провели переговоры с Президентом Украины Виктором Януковичем в Ялте.
Элмар Брок, Штефан Фюле, Виктор Янукович и Карл Бильдт беседовали в Ялте. Фото из архива УНИАН
Об этом К.Бильдт написал в своем Twitter.
“Продолжались переговоры с Президентом Украины В.Януковичем вместе с комиссаром ЕС Ш.Фюле и членом Европарламента Э.Броком. Совместное заявление от нас троих будет в ближайшее время”, - написал К.Бильдт.
Как известно, в Ялте проходит форум “Ялтинская европейская стратегия”, который собрал высокопоставленных должностных лиц из Украины и Европейского Союза.
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