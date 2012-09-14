Яценюк: Большинство планирует внести изменения в избирательный закон
Парламентское большинство на будущей неделе планирует внести изменения в избирательное законодательство и исключить норму, которая предусматривает, что избирательные бюллетени являются бланками строгой отчетности и должны храниться в течение определенного срока.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк.
«Власть, таким образом, будет печатать эти бюллетени у себя, в подвале в офисе Партии регионов, там будет их уничтожать», - сказал А.Яценюк.
Он добавил, что власть таким образом хочет нарушить действующее законодательство, а также требования Венецианской комиссии на протяжении года не изменять избирательное законодательство.
«Мы будем обращаться к международному сообществу по поводу подготовки масштабной фальсификации выборов», - сказал А.Яценюк.
Отвечая на вопрос, будет ли оппозиция противодействовать принятию данного закона, А.Яценюк отметил, что «большинство принадлежит одной руке на фамилию Чечетов, и поэтому не суть важно, сколько будет депутатов в парламенте, потому что все равно нажмут необходимое количество кнопок».