Яценюк: Большинство планирует внести изменения в избирательный закон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк.

«Власть, таким образом, будет печатать эти бюллетени у себя, в подвале в офисе Партии регионов, там будет их уничтожать», - сказал А.Яценюк.

Он добавил, что власть таким образом хочет нарушить действующее законодательство, а также требования Венецианской комиссии на протяжении года не изменять избирательное законодательство.

«Мы будем обращаться к международному сообществу по поводу подготовки масштабной фальсификации выборов», - сказал А.Яценюк.

Отвечая на вопрос, будет ли оппозиция противодействовать принятию данного закона, А.Яценюк отметил, что «большинство принадлежит одной руке на фамилию Чечетов, и поэтому не суть важно, сколько будет депутатов в парламенте, потому что все равно нажмут необходимое количество кнопок».