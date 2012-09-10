Яценюк заверил генсека из Европы, что о демократичности выборов речь не идет

Так заявил председатель Совета Объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсений Яценюк во время встречи с Генеральным секретарем Совета Европы Турбйорном Ягландом, которая состоялась в понедельник, 10 сентября в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Объединенной оппозиции, Т.Ягланд выразил мнение, что выборы в Украине должны пройти прозрачно и честно, а также затронул вопрос, как международные наблюдатели могут помочь в этом.

В свою очередь, председатель Совета Объединенной оппозиции «Батьківщина», заявил, что будет требовать обеспечить независимость судебной власти в Украине, независимость Центральной избирательной комиссии, а также прекращения давления на кандидатов в народные депутаты от оппозиционных сил. А.Яценюк отметил, что оппозиция будет прилагать все усилия, чтобы остановить подкуп избирателей и подкуп членов избирательных комиссий, а также будет предоставлять международным наблюдателям прямые доказательства нарушений избирательного законодательства.

Во время встречи Т.Ягланд выразил обеспокоенность ситуацией со свободными медиа в Украине. В ответ на это А.Яценюк заявил, что в Украине целенаправленно уничтожается последний оппозиционный канал «ТВі», и заверил, что оппозиция будет требовать возобновления вещания этого телеканала в полном объеме по всей Украине.

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Во время встречи А.Яценюк и Т.Ягланд коснулись вопроса коррупции в Украине. В частности, по данным пресс-службы, Генеральный секретарь Совета Европы отметил, что коррупция была в Украине и до начала президентства Виктора Януковича. «Коррупция, действительно, свойственна всем странам с постсоветским прошлым, - сказал А.Яценюк. - Однако сейчас в Украине мы наблюдаем чересчур концентрированный уровень коррупции, и с этим нужно немедленно бороться».

Т.Ягланд передал приветствие лидеру Объединенной оппозиции «Батьківщина» Юлии Тимошенко, сообщили в Объединенной оппозиции.