Фюле удивлен, почему его мечту об Украине не понимают в Киеве

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-офисе комиссара, об этом он заявил на Форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Ялте.

«У меня была мечта. Я мечтал увидеть Украину, глубоко укоренившуюся среди демократий Европейского Союза. Я мечтал о завершении разделения Европы и ее объединении, трансформации и процветании», - сказал Ш.Фюле.

«В 2010-м здесь, в Ялте, я хотел быть уверенным, что этот месседж Европейского Союза был хорошо услышан и понят: «никакого компромисса относительно ценностей». Вместе с тем, кажется, что содержание было потеряно при переводе. Как это было переведено на украинский и русский, если после более двух лет мы все еще не понимаем друг друга в этом вопросе?», - спросил Ш.Фюле присутствующих.