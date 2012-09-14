Фюле сомневается, что народу Украины нужна «пауза» в отношениях с Европой

Об этом Фюле сказал на открытии ежегодного форума "Ялтинская европейская стратегия".

"Мы хотим продвигаться вперед в отношениях с Украиной, но как мы можем это делать, когда так мало было сделано для исправления последствий избирательного правосудия - в делах Тимошенко, Луценко и других?" - цитирует Еврокомиссара Украинская правда.

Фюле упомянул, что с момента назначения на должность совершил семь визитов в Украину.

"Включая один визит в тюрьму - в место, где, как я думал, мне никогда не придется совершать свои путешествия", - сказал он.

Как известно, Фюле во время одного из визитов в Украину навестил Юлию Тимошенко в тюрьме.

"Как мы можем продвигаться вперед, если права человека, свобода слова, объединений или медиа не уважаются в полной мере?", - возмутился он.

"От того, как Украина поведет себя в ближайшие месяцы с последствиями избирательного правосудия, как она будет продвигаться в направлении реформ юстиции и генпрокуратуры, проведет Украине следующие выборы в соответствии с международными стандартами - это определит, к какому пространству принадлежит Украине", - отметил еврокомиссар.

"Без сомнения, многие из вас слышали идею, что должна быть взята "пауза" в наших отношениях. Но действительно народ Украины требует "паузы" в новых возможностях? "- добавил Фюле.