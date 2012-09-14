Тигипко: делать заявления, что этот кризис обойдет Украину, нам нельзя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Донецке.

«Дефицит бюджета на 2013 год утвержден 1,65%. То есть, мы уже 4-й год постепенно сокращаем дефицит бюджета. Это очень правильно. В мировой экономике тяжелые времена и делать очень оптимистичные заявления, что этот кризис обойдет Украину, нам нельзя, - сказал вице-премьер-министр, - но, ни в коем случае нельзя сокращать социальные стандарты. По одной простой причине – надо просто посмотреть по сторонам – к чему это приводит… Поэтому и заработные платы и пенсии нужно повышать разумно».

При этом С. Тигипко подчеркнул, что повышать эти выплаты «можно только за счет экономического роста» в стране, «и мы сейчас целый ряд решений принимаем, которые будут способствовать экономическому росту». В частности, он сообщил, что сейчас уже приняты ряд законов, которые повышают привлекательность Украины для инвесторов, и те, кто вкладывают деньги в Украину и создают новые рабочие места, получают льготы.

Вице-премьер-министр объяснил, что значит «разумное повышение» зарплат и пенсий. «Нас еще весной обвиняли, говорили, что мы печатаем деньги… Ничего этого не было. Если бы деньги печатали – цены бы коллапсировали, и не было бы практически нулевой инфляции. Поэтому нужно разумно повышать…Разумно – это мы имеем экономический рост, и к этому, если мы добавим 7-8%, вот это разумное повышение. Это то, что не срывает цены», - сказал С. Тигипко. И добавил: «В 2011 году наша зарплата росла со скоростью 17,6%, инфляция - 4,6%. Это разумное повышение».

Вице-премьер-министр также заверил: «Приходить к затягиванию поясов, особенно по социальным вещам, мы не будем. Никакие социальные стандарты снижать мы не будем».

Как сообщал УНИАН, по информации премьер-министра Николая Азарова, в государственном бюджете Украины 2013 год будет предусмотрено 23 млрд грн на перерасчет пенсий гражданам, которые вышли на пенсию до 2008 года.