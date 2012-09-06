Янукович: Мировой кризис не может не коснуться Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Комитета по экономическим реформам.

«В это сложное время, когда в мире бурлит экономический кризис, он не может не коснуться и нашей страны», - сказал В.Янукович.

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Президент подчеркнул, что постоянно правительство принимает участие в различных мероприятиях по предотвращению падения экономики и понимает, что для недопущения кризиса действовать необходимо без промедления.

«Я хочу сказать, что каждый раз, когда мы рассматриваем эти вопросы, мы видим, что, как говорится, дремать нельзя. Каждый день необходимо отслеживать и смотреть, что нам нужно с вами делать», - сказал В.Янукович.