Россия сообщила условия, на которых снизит цену на газ для Молдовы
23:41, 12 сентября 2012Политика
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Россия готова снизить цену на газ для Молдовы, если Кишинев денонсирует протокол о вступлении в Договор энергетического сотрудничества ЕС и заплатит России долг в размере свыше 4 миллиардов долларов.
Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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Энергетическое сотрудничество – одна из основных тем сегодняшних переговоров в Сочи президента России Владимира Путина и премьер-министра Молдавии Влада Филата, замечает Радио Свобода. Вчера Филат встречался с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.
Молдавия хочет получить 30-процентную скидку на российский газ.
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