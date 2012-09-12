Россия сообщила условия, на которых снизит цену на газ для Молдовы

Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики России Александр Новак.

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Энергетическое сотрудничество – одна из основных тем сегодняшних переговоров в Сочи президента России Владимира Путина и премьер-министра Молдавии Влада Филата, замечает Радио Свобода. Вчера Филат встречался с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

Молдавия хочет получить 30-процентную скидку на российский газ.