Вице-премьер Молдавии: Россия наконец поняла, что ее кто-то облапошил

Энергетический вице-премьер Молдавии Валериу Лазэр считает, что эту проблему можно решить, поскольку уже и Россия обратила внимание на безрезультативность таких отношений с Тирасполем.

«У меня есть ощущение, что реальную ситуацию оценили не только в Кишиневе, но и в Москве. Я почувствовал смену настроений там. В разговоре с очень высокопоставленными российскими коллегами нам было сказано: "Мы не понимаем, чего мы там, в Приднестровье, достигли". Ясно лишь то, что стоило это России $3,5 млрд», - сказал вице-премьер в интервью Коммерсанту-Украина.

Существует наработанный механизм действий, когда какой-то потребитель не платит за газ, то его отключют от газоснабжения. Но в случае с Приднестровьем у "Молдовагаза" нет возможности это сделать, из-за политических причин. Последние пять лет Тирасполь оплачивает лишь услуги по транзиту газа. «Но это покрывает лишь 4% платежей. А где остальные 96%?» - возмущаются в молдовском правительстве.

Причиной экономических проблем также есть разница в тарифах на газ для Молдовы и Приднистровья.

«В Приднестровье два крупных экономических агента с российским капиталом: Молдавская ГРЭС и Молдавский металлургический завод в Рыбнице. Распоряжением приднестровской администрации им установили цену в $150-160 за тысячу кубометров. Мы покупаем по $400, а для них тариф почти в три раза меньше. Но самое интересное — все эти деньги: и те, что платит население, и поступающие от предприятий — аккумулируются на спецсчете. И это бюджетообразующий счет Приднестровского региона» - сказал Валериу Лазэр.

При этом все недополученные деньги Россия ставит в долг Молдове. Политик называет этот газовый долг политическим и видит в нем интерес России. «Политический долг образовывается тогда, когда у кого-то есть политический интерес. У Молдовы в этом никакого интереса нет. Но у кого-то же он есть?» - сказал он. «Но слава богу, что наши российские коллеги наконец поняли, что их кто-то облапошил. Кто-то их убедил, что там (в Приднестровье) будут реализовываться какие-то политические интересы. Но к этому очень четко прилепились какие-то бизнес-интересы», - добавил Лазэр.

Теперь же Молдова и Россия решили как-то выходить из этой ситуации. «Российское и молдавское право позволяет "Молдовагазу" переуступить долг. То есть "Молдовагаз" говорит: уважаемый "Газпром", я задолжал вам, а "Тираспольтрансгаз" — мне. Требуйте теперь вы у них», поделился планами молдавский вице-премьер.