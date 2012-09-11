Во Львове учителя провели вече в защиту украинского языка (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию собралось около 3 тысяч педагогов и студентов.

Они держали государственные флаги, а также плакаты с надписями: «Втратимо мову – втратимо державу!», «Кожне слово, сказане не по-українськи – це цвях у могилу української мови», «Нації вмирають не від інфаркту – спочатку їм відбирає мову».

Участники мероприятия выступили против Закона «Об основах государственной языковой политики».

На вече с призывами защитить украинский язык выступили учителя, преподаватели, общественные активисты, а также городской председатель Львова Андрей Садовый.

«Есть много разных эмоций, которые не всегда можешь выразить. Это в действительности нетипичная вещь, когда мы во Львове, в городе, который является крупнейшим украиноязычным городом в мире, должны снова и снова брать на себя ответственность за целую Украину. Когда мы праздновали 100 лет Пласта, приехало очень много делегаций, и они смотрят на Львов как на основную надежду. Вся Украина смотрит: а как во Львове. И когда прозвучала инициатива из просветительской среды, что нужно вместе всем собраться и отстаивать свою твердую позицию, я очень обрадовался», - заявил во время выступления А.Садовый.

Организаторы отметили, что целью мероприятия является «обеспечение соблюдения высшими органами власти Конституции Украины и сохранения украинского языка как единственного государственного, остановка принятия антиукраинских законов, привлечение внимания общества к проблемам языковой политики в Украине».

Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Национального университета «Львовская политехника» Юрий Михальчишин отметил, что «ничего не потеряно и борьба только начинается. Как один из участников акции в защиту украинского языка под Украинским домом в Киеве он отметил, что «когда на тебя бросают двухтысячное подразделение «Беркута» и ты отбиваешь их нашествие, осознаешь, что не все потеряно».

Организаторами акции выступили Ассоциация руководителей учебно-воспитательных заведений Львовской области, Ассоциация руководителей учебно-воспитательных заведений Львова, представители руководителей учебно-воспитательных заведений районов Львова, львовская областная организация Профсоюза работников образования и науки Украины, районные организации Профсоюза работников образования и науки Украины Львова.