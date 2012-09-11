Мэр райцентра на Буковине подал в отставку из-за давления власти и оппозиции

Об этом говорится в заявлении Н.Карлийчука для СМИ, переданном УНИАН.

В частности, Н.Карлийчук отмечает, что под давлением заместителей председседателя райгосадминистрации исполком горсовета решил в День Независимости Украины запретить проведение мероприятий политическим партиям и общественным организациям национально-демократического направления, что спровоцировало противостояние и судебный иск, который потом выиграла оппозиция.

В свою очередь, 6 сентября представители оппозиционного большинства на сессии горсовета приняли решение о роспуске исполкома за такое незаконное решение.

Н.Карлийчук заявляет, что не может дальше работать в таких условиях, поскольку всегда был хозяйственником, а теперь в период избирательной кампании стал «заложником политики».

«В отличие от политиков, я реальными делами, а не пустыми словами трудился во благо Сторожинца. Боролся против политиканства в городе. Все это делалось во имя большой мечты – сделать Сторожинец настоящим европейским городом. Это была моя борьба. И сегодня я проиграл эту борьбу», – отмечает мэр в заявлении.

В то же время как заявил УНИАН председатель Черновицкой облорганизации партии «Фронт Змін» Максим Бурбак, оппозиция расценивает отставку мэра Сторожинца, как реальное давление власти на неподконтрольное должностное лицо.

«Мы никогда не имели претензий к господину Карлийчуку, он действительно хороший хозяйственник. Но власть, когда увидела, что не может управлять через него городским советом, фактически подставила человека и заставила подать в отставку, использовав технологию, где при этом обвинила оппозицию», - сказал М.Бурбак.

Справка УНИАН. 62-летний Н.Карлийчук избран председателем районного центра Сторожинец Черновицкой области на внеочередных выборах 14 июня 2009 года. За него проголосовали 76,8% избирателей города. Выдвинутый кандидатом в городские головы от партии «Единый центр». До этого занимал должность председателя Сторожинецкой РГА.

На сегодняшний день Сторожинецкий городской совет состоит из 30 депутатов, где большинство имеет оппозиция (15 – представители партии «ВО «Батькивщина», 3 – «Фронт Змін»).