В Николаеве в протестующих против языкового закона бросили дымовую шашку

Как передает корреспондент УНИАН, перед зданием Николаевского горисполкома собрались два пикета – в защиту украинского языка и в защиту русского языка. Первый пикет организован городской организацией ВО «Свобода», представителями ВО «Батькивщина» и УНП. Эти пикетчики стоят на отдалении от участников второго пикета.

Второй пикет, который располагается ближе ко входу в горисполком и отделен от «свободовцев» отрядами милиции, организован «Русским блоком» и Партией регионов.

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Как рассказал журналистам глава Николаевской городской организации «Свобода» Николай Деревянко, примерно в 9 часов 15 минут, возле их пикета появились крепкие молодые люди, которые высказывали угрозы и ругательства в адрес «свободовцев». По его словам, они всячески проявляли агрессию и явно провоцировали конфликт. Затем в ряды «свободовцев» полетела дымовая шашка. В ответ на возмущения с их стороны, милиция оттеснила около 5 человек из оппозиции и увела в здание горисполкома. На помощь милиции вышли бойцы «Беркута».

Агрессивных молодчиков милиция попросила отойти в сторону, никого из них не задержав.

Напомним, в большом зале горисполкома проходит 19-я сессия Николаевского городского совета, где одним из вопросов повестки дня рассматривается вопрос о региональном статусе русского языка.