В Харькове русский сделали региональным - сессию транслировали в прямом эфире

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение сегодня проголосовали 76 депутатов городского совета на внеочередной сессии. Тех, кто «против» и «воздержался», нет.

Во время обсуждения вопроса члены фракции «БЮТ-Батькивщина» отказались поддерживать утверждение русского языка как регионального и покинула сессионный зал.

Фракция заявила, что Закон «О принципах государственной языковой политики» грубо нарушает Конституцию и «несет угрозу конституционному строю и целостности Украины». Депутаты «Батькивщины» считают, что, приняв данный Закон, Партия регионов предприняла «популистский шаг» с целью отвлечь общество «от провалов социальной политики Януковича». По их мнению, реализация Закона приводит «к серьезным противостояниям и гражданским конфликтам». Харьковские депутаты из фракции «Батькивщина» считают, что единственным языком в Украине «является и должен быть украинский язык». Они заявили, что выступают «не против российского, а против политизации языкового вопроса».

В то же время депутаты других фракций, в частности, коммунисты и «регионалы», высказались за необходимость предоставить русскому языку в Харькове статус регионального.

Необходимость реализации языкового закона председательствующий на сессии Харьковский городской голова Геннадий Кернес мотивировал тем, что в Харькове проживают представители более 100 разных национальностей.

По его словам, 65,9% жителей города от общего количества харьковчан «считают российский родным языком». Мэр отметил, что, начиная с 1996 года, Харьковский горсовет «целеустремленно и последовательно отстаивает интересы русскоязычного населения». Он также выразил надежду, что соответствующее решение примет и Харьковский областной совет.

Как известно, в 2006 году депутаты Харьковского горсовета одного из предыдущих созывов уже принимали решение о предоставлении русскому языку в Харькове статуса регионального.

Сегодня в Харькове под стенами городского совета проходила акция протеста против языкового закона.

Как передает корреспондент УНИАН, после митинга несколько десятков активистов прошли по центральной улице Харькова Сумской к памятнику Тарасу Шевченко и присоединилась к участникам бессрочной акции протеста против языкового закона, которая продолжается в саду Шевченко.

Как передавал УНИАН, ранее статус регионального русскому языку предоставили Одесса, Севастополь, Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Луганская, Днепропетровская области и Крым.