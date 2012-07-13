Объединенная оппозиция призывает защитников языка прекратить голодать

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Объединенной оппозиции "За Батькивщину!".

"Объединена оппозиция " За Батькивщину!" ценит гражданское мужество участников голодовки, солидарна с ними и готова оказывать им в дальнейшем любую помощь. Однако, учитывая ухудшение здоровья голодающих и непосредственную угрозу их жизни "Батькивщина" призывает общественных активистов прекратить голодовку, которую они проводят в знак протеста против языкового законопроекта", - говорится в сообщении пресс-службы.

В оппозиции считают, что для нынешней власти жизнь человека не является ценностью. "А чья-либо смерть не уменьшит его патологическую жажду к обогащению и не внесет никаких корректив в напряженный бизнес-план этого так называемого президента. Это должны осознать и сами голодающие, и их родители", - объясняют в пресс-службе.

Объединена оппозиция убеждена, что голодовка под Украинским домом выполнила свою миссию. "Совместными действиями общественность, объединенная оппозиция "За Батькивщину!", "Свобода" и другие оппозиционные силы заставили председателя Верховной Рады отказаться от подписания так называемого закона. Он не направлен Президенту, и он не вступил в силу", - говорится в сообщении.

В то же время в оппозиции считают это тактическим успехом, который однако так и не ликвидирует угрозы для украинского языка.

"Дамоклов меч будет висеть над ним до тех пор, пока у власти будет оставаться Янукович – идейный вдохновитель и главнокомандующий крестового похода против украинского языка. Именно поэтому Объединенная оппозиция "За Батькивщину!" расширяет "языковой протест" и начинает широкое движение "Украина против Януковича". Оно стартует уже в понедельник, и "Батькивщина" призывает участников голодовки присоединяться к этому движению. Эти молодые люди, очевидно, не хотели идти в политику, но политика уже сама пришлая за ними", - отмечает пресс-служба оппозиции.