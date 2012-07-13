Мэр Енакиево не в коме, но состояние у него стабильно тяжелое
13:34, 13 июля 2012Политика
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Енакиевский городской голова Сергей Рухадзе в настоящее время находится в больнице и состояние его здоровья «стабильно тяжелое с положительной динамикой».
Состояние Сергея Рухадзе стабильно тяжелое
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления охраны здоровья ОГА Елену Петряеву.
В облгосадминистрации опровергли информацию, распространенную рядом СМИ о том, что С.Рухадзе находится в коме.
Мэр Енакиево в настоящее время проходит лечение в нейрохирургическом отделении Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения (прежнее название – больница им. Калинина). По словам медиков больницы, у С.Рухадзе тяжелая форма инсульта.
В Енакивском городском совете корреспонденту УНИАН заявили, что «Сергей Жоржевич сейчас в отпуске. Все остальное - не комментируем» и спешно положили трубку.
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