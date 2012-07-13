Мэр Енакиево не в коме, но состояние у него стабильно тяжелое

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления охраны здоровья ОГА Елену Петряеву.

В облгосадминистрации опровергли информацию, распространенную рядом СМИ о том, что С.Рухадзе находится в коме.

Мэр Енакиево в настоящее время проходит лечение в нейрохирургическом отделении Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения (прежнее название – больница им. Калинина). По словам медиков больницы, у С.Рухадзе тяжелая форма инсульта.

В Енакивском городском совете корреспонденту УНИАН заявили, что «Сергей Жоржевич сейчас в отпуске. Все остальное - не комментируем» и спешно положили трубку.