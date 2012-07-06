Лидеры оппозиции созывают к Украинскому дому на 18.00

Сегодня в 18:00 в протестном лагере, организованном в защиту украинского языка возле Украинского Дома в Киеве, состоится митинг лидеров оппозиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

ВО "Свобода" призывает всех прийти на Европейскую площадь и присоединиться к акции в защиту украинского языка.