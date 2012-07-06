Лидеры оппозиции созывают к Украинскому дому на 18.00

15:12, 06 июля 2012
Политика
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В 18.00 возле Украинского дома состоится митинг с участием лидеров оппозиции.

Митингующие продержались три дня

Сегодня в 18:00 в протестном лагере, организованном в защиту украинского языка возле Украинского Дома в Киеве, состоится митинг лидеров оппозиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

ВО "Свобода" призывает всех прийти на Европейскую площадь и присоединиться к акции в защиту украинского языка.

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